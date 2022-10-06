Yunusemreli güreşçiler Turgutlu’da madalyaları topladı

Yunusemre Belediyesporlu güreşçiler, Turgutlu’da düzenlenen Amatör Spor Haftası Serbest Güreş Turnuvası’nda 20 madalya kazandı.

Manisa Güreş İl Temsilciliği’nin 2022 faaliyet programında yer alan Amatör Spor Haftası Serbest Güreş Turnuvası, Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda yapıldı. Müsabakalara katılan Yunusemre Belediyespor’un güreşçileri, 6 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 20 madalyaya imza attı.

Turnuvadan iyi bir deneyim ve moral elde ettiklerini belirten Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörü Ömer Rona, 2023 yılında yapılacak Türkiye şampiyonalarında Manisa’ya madalya kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Altyapıda çok sayıda yeteneği geleceğe hazırladıklarını kaydeden Rona, "Altyapımız günden güne büyüyor. Amacımız çocuklarımızı Türk güreşine kazandırmak. Bizlere destek veren Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk’e ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan’a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.