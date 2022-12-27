Yunusemreli güreşçiler Sakarya’dan kupa ve madalyalarla döndü

Yunusemre Belediyespor’un güreşçileri, Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde düzenlenen U15 İllerarası Secati Eker Grekoromen Güreş Turnuvası’nda başarılı bir performansa imza attı.

Yunusemre Belediyesporlu güreşçiler, Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde düzenlenen U15 İllerarası Secati Eker Grekoromen Güreş Turnuvası’nda başarılı sonuçlar aldı. 13 ilden 300 sporcunun katıldığı müsabakalarda Manisa’yı temsil eden mavi-beyazlı sporcular, 2 gümüş, 1 de bronz madalya kazandı. Kulübün yetenekli güreşçilerinden Civan Yalçın 38 kiloda, İbrahim Cengiz Çelik 68 kiloda gümüş madalya kazanırken, Furkan Altıner ise 75 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Turnuvada ayrıca Kadir Suday da 41 kiloda 5. oldu.

2023 yılına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörü Ömer Rona, Türkiye şampiyonası havasında güzel bir turnuva deneyimi yaşadıklarını söyledi. Rona, "Sakarya’dan kupa ve madalyalarla döndüğümüz için mutluyuz. Bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk’e ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan’a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.