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Yunusemreli güreşçiler evlerini antrenman salonuna dönüştürdü

Yunusemre Belediyespor güreş sporcuları, korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde antrenmanlarına evde devam ediyor.

MANİSA 11.05.2021, 12:47
Yunusemreli güreşçiler evlerini antrenman salonuna dönüştürdü

Yunusemre Belediyespor güreş sporcuları, korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde antrenmanlarına evde devam ediyor.

Yunusemre Belediyespor Kulübü güreş sporcuları, antrenörleri gözetiminde çalışmalarını evlerinden sürdürüyor. Sporcuların antrenmanlarını aksatmadan evde yaptıklarını dile getiren Güreş Antrenörü Ümit Rona, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Günlük ve haftalık planlama ile antrenör arkadaşlarımızın gözetimleri altında güreşçilerimiz antrenmanlarını evde yapıyor. Sporcularımızın antrenmanlarını da çektikleri videoları da oluşturduğumuz whatsapp grubundan paylaşıyoruz” diye konuştu.
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