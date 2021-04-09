banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Kaza kırım nedir?
Kaza kırım nedir?
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?

Yunusemreli güreşçiler Antalya’da tecrübe kazandı

Yunusemre Belediyespor Kulübü Altyapı Güreş Takımı sporcuları, Antalya’nın Kemer İlçesinde düzenlenen U15 Türkiye Şampiyonası Milli Takım Kamp Seçmelerine katılarak tecrübe kazandı.

MANİSA 09.04.2021, 13:58
2
Yunusemreli güreşçiler Antalya’da tecrübe kazandı

Yunusemre Belediyespor Kulübü Altyapı Güreş Takımı sporcuları, Antalya’nın Kemer İlçesinde düzenlenen U15 Türkiye Şampiyonası Milli Takım Kamp Seçmelerine katılarak tecrübe kazandı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Altyapı Güreş Takımı, Antalya Kemer’de düzenlenen U15 Türkiye Şampiyonası Milli takım Kamp Seçmelerine 5 sporcu ile katıldı. Seçmelerde grekoromen stilinde güreşen 38 kg’da Doğan Artürk 7 galibiyet elde etti. Artürk, 6. turda üçüncülük - beşincilik maçını kaybederek Türkiye 5.si oldu ve milli takıma seçilmeyi son anda kaybetti. 57 kilogram ise güreşen Enes Aras ise 5 tur geçerek Türkiye 7.si oldu.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
parçalı bulutlu