Yunusemreli güreşçiler Antalya’da 5 madalya kazandı

Yunusemre Belediyespor’un güreşçileri, Antalya’da yapılan Okul Sporları Yıldızlar-Gençler A-B Grekoromen Grup Müsabakaları’nda 5 madalya kazandı.

Spor Genel Müdürlüğünce organize edilen Okul Sporları Yıldızlar-Gençler A-B Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları’nda Yunusemre Belediyespor fırtınası esti. Müsabakalarda ter döken Yunusemreli güreşçiler, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya elde ederek gelecek için umut verdi. Yıldızlar 38 kiloda Civan Yalçin şampiyon olurken, 41 kiloda Emirhan Demir üçüncü oldu. B Gençler 45 kiloda Kadir Kadiroğlu şampiyon olarak birincilik kürsüsüne çıkmayı başarırken, 55 kiloda Nebi Suday da üçüncü oldu. A Gençler’de ise Halil Tarciseler finale kadar yükselerek 55 kiloda ikinci oldu. Sistemli altyapı çalışmalarıyla emeklerin karşılığını almaya başladıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörü Ömer Rona, gelecekte milli takıma sporcu kazandıracaklarına inandıklarını söyledi.