Yunusemreli badmintonculardan 13 madalya

Yunusemre Belediyesporlu badminton sporcuları Sigarayı Bırakma Günü Turnuvasında 13 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Badminton İl Temsilciliği 2021 yılı faaliyet programında yer alan 23 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Turnuvası Manisa Çok Amaçlı Spor Salonunda yapıldı. Turnuvada erkeklerde U11-U13-U15-U17-U19 ve kızlarda U11-U13-U15-U17 kategorilerinde 40 sporcu yarıştı. Yunusemre Belediyespor kız ve erkek takımı sporcuları müsabakalarda toplam 13 madalya kazanarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Sporcuların elde ettiği dereceler ise şöyle: “Erkekler: U11 - Ömer Faruk Özer 1., Batın Oğuz 2., U-13- Gökay Gül 1., Yiğit Mercan 2., Nejat Ünsal 4., U-19- Halil Öger 1., Enes Gündüzalp 2. Kızlar: U-9 Vildan Karakaya 2., U-11 Irmak Denktaş 2., Zeren Doğa Akgün 3., Nehir Yıldız 4., U-13 Ceren Çobanoğlu 2., Pervin Atyemez 3.”

Madalyaları Başkan Alkan taktı

Madalya töreninde sporculara madalyalarını takan ve 2’ncilik kupasını takdim eden Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan sporcuları kutladı. Yakalanan başarının mutluluk verici olduğunu belirten Kulüp Başkanı Alkan, “Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin de destekleri ile tüm branşlarda çalışmalarımız devam etmekte. Bu desteklerin karşılığını almak bizleri çok mutlu ediyor. Elde edilen başarıdan dolayı sporcularımızı, bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi tebrik eder, bizlere desteklerini esirgemeyen Gençlik Ve Spor İl Müdürümüz Yunus Yıldırım’a da çok teşekkür ederim” dedi.