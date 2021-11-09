Yunusemreli badmintoncular turnuvalara hazırlanıyor

Yunusemre Belediyespor badminton takımı sporcuları antrenmanlarına aralıksız devam ediyor. Yunusemre Belediyespor badminton faaliyetleri tüm hızıyla 75. Yıl Gençlik Merkezi’nde devam ederken, yapılan çalışmalara katılımın günden güne arttığı öğrenildi.

Kulüp Ferdi Branşlar Sorumlusu Güliz Onater, idmanı ziyaret ederek çalışmalar hakkında Antrenör İsmet Özel’den bilgi aldı, sporcularla sohbet etti. Çalışmaların iyi durumda olduğunu aktaran Antrenör İsmet Özel, son dönemde badmintona olan ilginin sevindirici olduğunu söyledi. Özel, “Seçmelerde sporcu sayımızı artırdık. Gidişatımız gayet iyi. Çocuk ve gençlerimizin badmintonu severek oynadığını görmek, bizleri çok mutlu ediyor. Yeni yılda ilginin iki katına çıkmasını umut ediyoruz. Badminton, insan sağlığına oldukça faydalı olan olimpik spor branşıdır. Herkesi badmintona davet ediyoruz.” dedi.

Haftanın 6 günü idman yaptıklarını da sözlerine ekleyen Özel, yıl sonuna kadar yapılacak müsabakalarda Manisa’yı ve Yunusemre’yi başarıyla temsil etmek istediklerini kaydederek, “Daha önce Yunusemre Belediyespor bünyesinden milli takım seçmelerine iki sporcu göndermeyi başarmıştık. Bu başarıyı tekrarlama amacındayız. Bu ay sonu ve aralık ayında Türkiye çapında müsabakalarımız olacak. Buradan madalyalar çıkarıp milli takıma sporcu kazandırmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.