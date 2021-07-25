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Yunusemreli badmintoncular milli takımda

Yunusemre Belediyespor badminton sporcuları Gökhan Göl ve Yiğit Mercan, Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenen seçmelerde başarı göstererek, milli takıma girmeye hak kazandı.

MANİSA 25.07.2021, 13:47
Yunusemreli badmintoncular milli takımda
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Yunusemre Belediyespor badminton sporcuları Gökhan Göl ve Yiğit Mercan, Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenen seçmelerde başarı göstererek, milli takıma girmeye hak kazandı.

15 yaş altı milli takım seçmeleri Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde gerçekleştirildi. Seçmelerde Yunusemre Belediyespor sporcusu Gökay Göl tek erkekler kategorisinde 5., çift erkekler kategorisinde ise Türkiye 1’incisi oldu. Takım sporcusu Yiğit Mercan da ilk 8’e girerek milli takıma girmeye hak kazandı. Kazanılan başarının mutluluk verici olduğunu ifade eden Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, sporcuları ve takım antrenörlerini kutladı.
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