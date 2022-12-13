Yunusemreli badmintoncular il seçmesine damga vurdu

Yunusemre Belediyespor’un badmintoncuları, 13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası İl Seçmesi’nde 9 madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor’un badmintoncuları, 13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Badminton İl Seçmesi’nde 9 madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Mavi Beyazlı sporcular, müsabakalarda; 1 altın, 3 gümüş, 5 bronz madalya ile 24 - 29 Aralık’ta Ankara’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda Manisa’yı temsil etmeye hak kazandı. Hedeflerinin şampiyonada madalya kazanmak olduğunu belirten Yunusemre Belediyespor Badminton Antrenörü İsmet Özel, desteklerinden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Kulüp Başkanı Arif Alkan’a teşekkür etti.

Yunusemreli sporcuların aldığı madalyalar şöyle: Ömer Furkan Özel-Elif Ada Ceylan 1., Efe Hopbaoğlu-Ceren Çobanoğlu 2. çift kızlarda; Zeren Doğa Akgün-Vildan Karakaya 2., Ece Erdil-Serra Belenlioğlu 3., tek kızlarda; Ece Erdil 2., Zeren Doğa Akgün 3., Irmak Denktaş 3., tek erkeklerde; Ömer Furkan Özel 3., Efe Hopbaoğlu 3.