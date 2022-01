Yunusemreli atletler madalyaya koşacak

Yunusemre Belediyespor Atletizm Takımı, bu yıl yapılacak ulusal ve uluslararası yarışmalarda madalyalara odaklandı.

Yunusemre Belediyespor, katıldığı her branşta olduğu gibi atletizmde de başarı hedefliyor. Pandemi nedeniyle uzun süre pistlerden uzak kalan Yunusemre Belediyespor Atletizm Takımı, bu yıl yapılacak yarışmalardan çok umutlu. Hazırlıklarını yeni yapılan Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Atletizm Sahası’nda sürdüren Mavi Beyazlı atletlerin 2022’den beklentisi, madalyalar kazanıp milli formayı giymek. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Atletizm Antrenörü Halil Çıkrıkçılar, bu yıl içerisindeki yarışlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan tesisin Manisa’ya kazandırılmasıyla birlikte tarihi bir dönemece girdiklerini kaydeden Çıkrıkçılar, modern tesisin Türk atletizminin gelecek yıllardaki başarısına önemli etken olacağını kaydetti. Çıkrıkçılar, sözlerini şöyle tamamladı: “Sporcularımız yeni tesisi çok beğendi. Bu atılım, Manisa atletizmi için tarihi bir adım oldu. Burada fiziki anlamda her şey düşünülmüş. Emeği geçenlerin yüreğine sağlık. Takım olarak pandemi ile birlikte bir yıldır yarışlara katılamamıştık. Yeniden yapılanarak çalışmalarımızı hızlandırdık. Taramalardan ve spor okullarımızdan yeni yetenekler keşfettik. Bu yıl birçok kategoride yarışmayı planlıyoruz. Haftanın 6 günü idmanlar yaparak başarılı olmak için çalışacağız. Disiplinli, gayretli ve istekli çalışarak hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz. Bizlere her konuda destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk ve Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanımız Arif Alkan’a teşekkür ediyoruz.”