Yunusemreli 7 sporcu Manisa’yı temsil edecek

Salihli’de yapılan Atletizmi Geliştirme Projesi İl Takımları Belirleme müsabakalarında Yunusemre Belediyespor’un 7 sporcusu il takımına seçilerek Manisa’yı temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Projesi İl Takımları belirleme müsabakaları Salihli ilçesinde yapıldı. Manisa, Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Turgutlu, Kırkağaç ve Salihli ilçelerinden 80’e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular kıyasıya mücadele etti. Yapılan müsabakalarda Yunusemre Belediyespor sporcularından Erkekler U18 yaş grubunda Ercan Namal ve Onur Hancı, Kızlar U18 yaş grubunda da Güneş Şare, Fatma Sağman, Şeyma Deniz, Tuğba Yılmaz, Fadime Yılmaz elde ettikleri başarılı dereceler ile Manisa’yı temsilen il takımına girme hakkı kazandı. Sporcular, 20 Mart 2021 tarihinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılacak Atletizmi Geliştirme Projesi 1. kademe müsabakalarında Manisa’yı temsilen yarışacaklar.

Takıma seçilen kulüp sporcularını kutlayan Arif Alkan, atletizmde sporcuların en güzel dereceleri getirdiklerini ifade ederek, “İlimizi temsil etme hakkı elde eden sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah Balıkesir’de de ilimizi ve kulübümüzü başarı ile temsil ederek madalya ve dereceler elde edecekler” dedi.