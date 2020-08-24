Yunusemre’den üreticiye destek
YUNUSEMRE BELEDİYESİ, ŞEHZADELER ZİRAAT ODASI İLE İMZALADIĞI PROTOKOL KAPSAMINDA İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ OVA YOLLARININ BAKIM VE ONARIMINI YAPACAK.
Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Ziraat Odası ile imzaladığı protokol kapsamında ilçe sınırları içerisindeki ova yollarının bakım ve onarımını yapacak.
Kırsal kalkınma hamleleriyle ilçede tarımsal ürün çeşitliliğini arttıran Yunusemre Belediyesi, üreticisini desteklemeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Şehzadeler Ziraat Odası ile ova yollarının bakım ve onarımı konusunda protokol imzalandı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Oda Başkanı Hüseyin Altındağ katıldı. Protokolün üreticilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Çerçi, “İlçe sınırlarımızdaki ova yollarının bakım ve onarımı için odamızla protokol imzaladık. Üreticimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.
Yunusemre Belediyesinin çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden Oda Başkanı Hüseyin Altındağ ise üreticiye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
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