Yunusemre’den kadınlara spor çağrısı

Yunusemre Belediyesi, ilçedeki kadınları spor yaparak sağlıklı kalmaları için spora yönlendiriyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla hanım lokallerinde önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Alınan önlemlerle kadınlar bağışıklıklarını güçlendirmek için form tutuyor.

Bilim insanları, Avrupa genelinde yaptıkları geniş kapsamlı bir çalışmada spor solanlarındaki yeni tip korona virüs (Covid-19) riskinin oldukça düşük olduğunu ortaya koydu. Araştırmada, gerekli hijyen ve sosyal mesafe önlemleri alındığında her 100 bin ziyaret başına ortalama 0,78 vaka görüldüğü ve bunun neredeyse yok denecek kadar düşük bir riski işaret ettiği belirtildi.

Bununla birlikte, düzenli olarak egzersiz yapmanın insanların fiziksel ve ruhsal sağlığını Covid-19’a karşı korumaya yardımcı olduğunu belirten uzmanlar, spor salonlarının pandemi boyunca açık kalmasının toplumun refahı için kritik bir rol oynadığını açıkladı. Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren hanım lokallerindeki spor salonlarında da tüm hijyenik kurallara titizlikle uyuluyor. Bu nedenle Topçuasım, Aynıali, Yeni Mahalle, Tevfikiye, Horozköy, Mareşal Fevzi Çakmak, Uncubozköy, Güzelyurt, TOKİ-2 Hanım Lokali ve Meslek Edindirme Kursları, Muradiye Spor Yaşam Merkezi, Millet Çarsısı içerisinde yer alan spor salonlarında kurslar başladı.

Hijyen koşullarına titizlikle uyuluyor

Tüm spor salonlarında temizliğe kusursuz dikkat edildiğini ifade eden Yunusemre Belediye Spor İşleri Hanım Lokalleri Sorumlusu Özlem Narinç, ”Spor yaparak bağışıklığını güçlü tutmak isteyen hanımlarımız lokallerimizde açılan spor kurslarına katılabilirler” diye konuştu.