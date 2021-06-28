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Yunusemre’den farkındalık ve aile eğitimi

Yunusemre Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İzmir Ofisi işbirliği ile uluslararası koruma ihtiyacı olan kişilere yönelik ’Farkındalık ve Aile Eğitimi’ düzenledi. Arapça ve Farsça tercüman eşliğinde düzenlenen eğitime katılım yoğun oldu. Düzenlenen eğitime yaklaşık 500 kişi katıldı.

MANİSA 28.06.2021, 14:51
Yunusemre’den farkındalık ve aile eğitimi

Yunusemre Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İzmir Ofisi işbirliği ile uluslararası koruma ihtiyacı olan kişilere yönelik ’Farkındalık ve Aile Eğitimi’ düzenledi. Arapça ve Farsça tercüman eşliğinde düzenlenen eğitime katılım yoğun oldu. Düzenlenen eğitime yaklaşık 500 kişi katıldı.

Yunusemre Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İzmir Ofisi arasında imzalanan mutabakat kapsamında yapılan projelere bir yenisi eklendi. Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda uluslararası koruma ihtiyacı olan kişilere yönelik ’Farkındalık ve Aile Eğitimi’ düzenlendi. Eğitimde UNHCR İzmir Ofisi çalışanı Çağla Kaya tarafından "Hak ve Hizmetlere Erişim", Yunusemre Belediyesi Aile Danışmanı Sema Yıldırım tarafından "Mülteci Çocukların Sosyal Uyumu için Aile Desteği" ve SGDD-ASAM Koruma Birimi çalışanları Hande Gülcan ve Cemre Özkan tarafından "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme" eğitimi verildi. Eğitime aileleri ile gelen çocuklar için oluşturulan alanda çocuklara boyama ve çeşitli aktiviteler yaptırıldı. Eğitime katılan uluslararası koruma ihtiyacı olan kişiler, bu eğitim ile sorunlarına çözüm buldukları için Yunusemre Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.
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