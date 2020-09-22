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Yunusemre’deki Covid-19 tedbirleri görüşüldü
MANİSA VALİSİ YAŞAR KARADENİZ BAŞKANLIĞINDA YUNUSEMRE İLÇESİ COVİD-19 SALGINIYLA MÜCADELE FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.
MANİSA 22.09.2020, 11:29
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Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Yunusemre ilçesi Covid-19 salgınıyla mücadele faaliyetleri değerlendirildi.
Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve ilgililer katıldı.
Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Yunusemre İlçesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda, çalışmalar hakkında Vali Karadeniz’e brifing verildi.
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