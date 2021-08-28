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Yunusemre’de Zafer Bayramı Futbol Turnuvası düzenlenecek

Yunusemre Belediyesi, Evrenos Kasap Emin Kaçar Futbol Tesislerinde U10 takımlarının katılacağı 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası düzenleyecek.

MANİSA 28.08.2021, 17:22
Yunusemre’de Zafer Bayramı Futbol Turnuvası düzenlenecek

Yunusemre Belediyesi, Evrenos Kasap Emin Kaçar Futbol Tesislerinde U10 takımlarının katılacağı 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası düzenleyecek.

Yunusemre Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla futbol turnuvası düzenliyor. Evrenos Kasap Emin Kaçar Futbol Tesislerinde yapılacak turnuvaya Altay, Altınordu, Manisa Futbol Kulübü, Yunusemre Belediyespor, Manisa Yıldızspor, Karabulut Spor Kulübü, AnkaSalihli Spor, Şehitler Spor Kulubü U10 takımlarından oluşan 8 kulüp katılarak, futbol şölenini doyasıya yaşayacak. Sabah 09.00’da başlayacak turnuvaya sporcu velileri ve futbol izlemek isteyen vatandaşlar katılabilecek.

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