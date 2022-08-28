Yunusemre’de yüzüncü yıl coşkusu

Yunusemre Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını dolu dolu kutlayacak. Yapılacak olan etkinliklerde pop müziğin önemli isimlerinden Mustafa Ceceli 30 Ağustos’ta ve Derya Uluğ ise 31 Ağustos’ta verecekleri konserlerle Manisalılara zafer coşkusu yaşatacak.

Yunusemre’de yaşayan vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını coşkuyla kutlayacak. Pop müziğin sevilen isimlerinden Mustafa Ceceli 30 Ağustos Salı akşamı 20.30’da Lale Meydanının arkasındaki etkinlik alanında hayranlarıyla buluşacak. Pop müziğin bir başka güçlü sesi Derya Uluğ ise 31 Ağustos Çarşamba akşamı 20.30’da aynı yerde sahneye çıkarak birbirinden güzel şarkılarını seslendirecek. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisalıları konserleri izlemek üzere etkinlik alanına davet etti.