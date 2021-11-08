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Yunusemre’de ’Yuntdağı Cup’ futbol şöleni başladı

Yunusemre Belediyesi tarafından desteklenen Yuntdağı Cup 5 Futbol Turnuvası’nın heyecanı 25 takımın katılımıyla başladı.

MANİSA 08.11.2021, 15:38
Yunusemre’de ’Yuntdağı Cup’ futbol şöleni başladı

Yunusemre Belediyesi tarafından desteklenen Yuntdağı Cup 5 Futbol Turnuvası’nın heyecanı 25 takımın katılımıyla başladı.

Yunusemre Belediyesi tarafından desteklenen Yuntdağı Cup 5 Futbol Turnuvası, Karaali Spor Tesisleri’nde başladı. Yuntdağı yöresinde birlik, beraberlik ve kaynaşma amaçlı organize edilen turnuvaya 25 takım katılıyor. Heyecanın doruk noktaya ulaştığı turnuvanın ilk hafta maçları geçtiğimiz hafta sonunda oynandı. Turnuvanın grup maçları her hafta pazar günü oynanıyor. Toplamda 66 maçın yapılacağı turnuva, play off, çeyrek, yarı final ve final maçları sonrası ocak ayı içerisinde tamamlanacak.

Nurbaş: "Manisa’nın en prestijli turnuvalarından biri"

Turnuva Komisyon Başkanı Erol Nurbaş, Yuntdağı Cup’ın Manisa’nın prestijli turnuvalarından biri olduğunu belirterek, “Her yıl artan heyecan ve coşkumuzla turnuvamızı organize ediyoruz. Yuntdağı, futbolu çok seven bir yöre. 25 takımımızın katıldığı turnuvaya bölgedeki mahalle takımlarımız da katılıyor. İlk 3’e giren takımlarımıza kupa, katılımcı tüm takımlara plaket vereceğiz. Ayrıca gol kralı, centilmenlik ödülünün yanı sıra vefat ederek aramızdan ayrılan arkadaşlarımız Tunahan Çelen, Hüseyin Gazi Kılınç, Hüsamettin Elmas adına da özel ödüllerimiz olacak. Turnuvadaki amacımız birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir. Turnuvanın düzenlenmesinde büyük katkıları olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’e teşekkür ediyoruz. Maçları yöneten hakemlerimize ayrıca teşekkür ediyor, tüm takımlarımıza kardeşliğin ve centilmenliğin ön planda olduğu güzel bir turnuva diliyorum.” dedi.

Turnuvanın ilk haftasında alınan sonuçlar ise şöyle:

A Grubu: Akçaköy 3-3 Durasıllı, Halıtlı 5-0 Düzlen (Otmanlar BAY)

B Grubu: Ortaköy 0-2 Emlakdere, Davutlar 6-3 Karaveliler (Sarıçam BAY)

C Grubu: Seyitli 2-1 Sarma, K.Yenice 1-2 Şatırlar (Kalemli BAY)

D Grubu: Yağcılar 0-5 Kaanspor, Pelitalan 1-3 Maldan (Çaltepe BAY)

E Grubu: Üçpınar 2-3 Türkmen, Örencik 0-6 Kayapınar (Keçiliköy BAY)

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