Yunusemre’de yılın son meclisi toplandı

Yunusemre Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanvekili M. Arif Alkan başkanlığında gerçekleştirildi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda düzenlenen toplantıda 25 madde görüşülürken; meclis Yenimahalle’de yapılması planlanan cami ve müştemilat binası için Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye protokol yapma yetkisi verdi. Mecliste, Karakoca Mahallesi’nde Eko Turizm Alanı faaliyeti yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinde ilgili yönetmelik gereğince karara bağlanması talebi de gündeme geldi. Madde görüşülmek üzere oy çokluğuyla İmar Komisyonu’na sevk edildi. Ocak ayı meclis toplantısının 3 Ocak Salı günü yapılması kararlaştırıldı.