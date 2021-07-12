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Yunusemre’de yaz voleybol kursu yoğun ilgi görüyor

Yunusemre Belediyespor Kulübü, yaz spor okulları kapsamında düzenlenen voleybol kursu yoğun ilgi görüyor.

MANİSA 12.07.2021, 11:19
Yunusemre’de yaz voleybol kursu yoğun ilgi görüyor
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Yunusemre Belediyespor Kulübü, yaz spor okulları kapsamında düzenlenen voleybol kursu yoğun ilgi görüyor.

Yaz spor okullarının yoğun bir ilgi gördüğü Yunusemre Belediyespor Kulübü, yaz voleybol kursuna başladı. 2009 - 2014 doğumlu 40 sporcu ile çalışmalar Atatürk Spor Salonunda yapılıyor. Çalışmalar pazartesi, çarşamba ve cuma günü 11.00-13.00 saatleri arasında düzenleniyor. Yunusemre Belediyespor Kulübü Voleybol Başantrenörü Seda Çarıkçı, kursa katılan sporculardan altyapıya seçilerek lisans alacağını söyledi.
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