Yunusemre’de yangın tatbikatı

Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı’nda iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesine yönelik yangın tatbikatı düzenlendi.

Yunusemre Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile birlikte yangın tatbikatı düzenledi. Düzenlenen tatbikatta Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda verilen eğitime katılan personele muhtemel bir yangın durumunda yapılması gerekenler, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeli Mehmet Ateş tarafından anlatıldı. Eğitim seminerinin ardından düzenlenen tatbikatta binanın doğalgazı kesilirken, personele yönelik uygulamalı olarak yangın söndürme dersi verildi. Yapılan mini tatbikatta yaralı kurtarmadan ilk yardıma, yangın söndürmeden binanın boşaltılmasına kadar pek çok durum uygulamalı olarak tatbik edildi.