Yunusemre’de Tire hazırlıkları başladı

BAL 9. Bölge 1. Grup’ta ikinci yarıya iyi başlayan Yunusemre Belediyespor’da tüm gözler Tire 2021 FK maçına çevrildi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 1. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yunusemre Belediyespor, 20 Şubat Pazar günü saat 14.00’te konuk edeceği Tire 2021 Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı. Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesislerinde yapılan haftanın ilk antrenmanında hareketlilik-dayanıklılık ile toplu oyunlara yönelik çalışmalar yapıldı. İki haftadır kazanarak ikinci yarıya moralli başlayan Mavi Beyazlılar, zirvedeki rakibiyle oynayacağı maçtan da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Yunusemre Belediyespor Teknik Direktör Mahmut Taşkın, Tire maçına ilişkin açıklamada bulundu. Hafta sonunda zorlu ve önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen Taşkın, "Tire maçından istediğimizle sonuçla ayrılmak için elimizden geleni yapacağız. Futbolcularımızın inancı ve mutluluğu bizleri gelecek için umutlandırıyor. Bu işi sonuna kadar kovalayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.