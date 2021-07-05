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Yunusemre’de sağlıksız gıdaya geçit yok

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gelen şikayet üzerine ilçede sağlık ve hijyen kurallarına uymayan işletmeyi denetledi. Denetimlerde hijyen kurallarına uymayan işletmeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ceza uygulandı.

MANİSA 05.07.2021, 14:18
Yunusemre’de sağlıksız gıdaya geçit yok

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gelen şikayet üzerine ilçede sağlık ve hijyen kurallarına uymayan işletmeyi denetledi. Denetimlerde hijyen kurallarına uymayan işletmeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ceza uygulandı.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ilçede hijyen kurallarına uymayan işletmelere yönelik denetimlerini artırdı. Vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik gıda tüketebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Yunusemre Zabıtası gelen ihbar üzerine Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gıda Teknikeri ve Zabıtalar eşliğinde söz konusu işletmeyi denetledi. Denetime Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar ile Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç de katıldı. Yapılan kontrollerde hijyen kurallarına uymayan ve halkın sağlığını tehlikeye atan 500 kilogram kokoreç imha edildi. Denetimlerde hijyen kurallarına uymayan işletmeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ceza uygulandı.
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