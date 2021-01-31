Yunusemre’de sağanak yağış mesaisi

Yunusemre Belediyesi ilçe genelinde etkili olan yağış dolayısıyla vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcadı.

Yunusemre Belediyesi ilçede etkili olan yağışlardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için teyakkuz durumuna geçerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. Belediye ekipleri, Bağyolu Mahallesinde dere taşması nedeniyle köy ahırlarının bulunduğu alanda çalışma yaparken; Ortaköy Mahallesinde de Obasya tali yolu üzerinde bulunan köprüde yaşanan taşkın ve ağaçların yolu kapatması nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Yolu kullanıma yeniden açtı. Olumsuz hava koşulları dolayısıyla vatandaşları uyaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların acil durumlar için 444 62 09 çağrı merkezini arayarak yardım isteyebileceklerini söyledi.