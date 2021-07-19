Yunusemre’de parklar yenileniyor

Yunusemre Belediyesi ilçede bulunan parklarda yenileme çalışmalarını devam ettiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılandı.

Yunusemre ilçesinde çocukların ve ailelerin daha güzel bir ortamda vakit geçirmeleri için çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, ilçede bulunan parklarda yenileme çalışması yapıyor. Yaz aylarında ve Kurban Bayramı öncesinde ekiplerin yaptığı yoğun çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılanıyor. Mahallesinde yapılan park yenileme çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Uncubozköy Muhtarı Halil Oğulganmış, ”Yunusemre Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mahallemizde bulunan parklarda yenileme çalışması yapıyor. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim.” dedi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise ilçede bulunan parkların hepsinde belirli bir program dahilinde yenileme ve bakım çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.