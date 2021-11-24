Yunusemre’de parklar yenileniyor

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yıpranan park ve oyun gruplarını yeniliyor.

İlçe genelindeki parklarında yenileme çalışması gerçekleştiren Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ayn-ı Ali Mahallesi Sakarya Caddesinde yer alan park ve oyun gruplarını yeniledi. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlçemizde bulunan parklarımızda oyun gruplarımız zamanla yıpranıyor. Biz de belirli bir program dahilinde oyun gruplarını onarıyoruz. Ayn-ı Ali Mahallesi sakinlerimize yenilenen park ve oyun gruplarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Bölgede yaşayan vatandaşlar da Yunusemre Belediyesi’ne ve Başkan Çerçi’ye teşekkür etti.