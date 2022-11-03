Yunusemre’de okçuluk kursuna kayıtlar devam ediyor

Yunusemre Belediyespor Kış Okçuluk Kursu tüm hızıyla devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, 8-16 yaş grubu tüm çocuk ve gençler kayıtlara davet edildi.

Manisa’da sporun birçok dalında faaliyet gösteren Yunusemre Belediyespor, çocuk ve gençleri yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da sporla buluşturuyor. Geçtiğimiz yaz döneminde en çok ilgi gören branşlardan biri olan okçulukta heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi Beyazlı kulüpte kış dönemi kursları da yoğun ilgiyle başladı. Yunusemre Belediyespor Kış Okçuluk Kursu, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi’nde pazartesi ve çarşamba günleri olmak üzere haftanın iki günü antrenör Yusuf Kelebek eşliğinde gerçekleşiyor. Kursla ilgili açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Genel Koordinatörü Güliz Onater, okçuluğa ilgi duyan 8-16 yaş grubundaki tüm çocuk ve gençleri kurslara beklediklerini söyledi. Çalışmaların olumlu şekilde ilerlediğini kaydeden Onater, gelecek yıllarda resmi müsabakalarda boy gösterip şampiyon okçular yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Okçulukta yeni oluşum içerisinde olan bir kulübüz. Bilindiği gibi bu yıl ilk lisanslı sporcularımızla Samsun’da yapılan şampiyonada ilimizi temsil etmiştik. Bundan sonraki süreçte çok daha geniş bir sporcu altyapısıyla başarılı olmayı hedefliyoruz. Yaz okulumuzun ardından açtığımız kış okçuluk kursumuz gayet iyi gidiyor. İlgiden memnunuz. Kursa kayıt olmak isteyenler, Yunusemre Belediyemizin 444 62 09 nolu hattını arayarak detaylı bilgi alabilir" şeklinde konuştu.