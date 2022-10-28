Yunusemre’de meme kanserine farkındalık etkinliği

Yunusemre Belediyesi Yenimahalle Hanımlar Lokali Spor Salonu kursiyeleri, meme kanserine farkındalık etkinliği düzenledi.

Yunusemre Belediyesine bağlı Yenimahalle Hanımlar Lokali Spor Salonu kursiyeleri, meme kanseri etkinliği gerçekleştirdi. 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı çerçevesinde meme kanserine ilişkin farkındalık oluşturmak ve erken tanıya dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinlikte bir araya gelen kursiyerler, pembe balonlar eşliğinde, "Hayatı Ertelememeli" temalı başlıkla, “Bana Olmaz Deme”, “Erken Tanı İle Uzun Yaşam”, “Kontrol Elinizde” pankartları astı. Etkinliğe Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan ve spor salonları sorumlusu Özlem Narinç de katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Sevgi Hatıra, 10 yıldır meme kanseri ile mücadele ettiğini belirterek, kontrollerin sık sık yapılması çağrısında bulundu. 19 yaşında meme kanserine yakalandığını ve 5 ameliyat geçirdiğini aktaran Hatıra, zor dönemde inancın ve pes etmemenin önemine değindi. Hastalıkla mücadele ederken eğitimini de aksatmadığını kaydeden Sevgi Hatıra, "Hastalığım ikinci evrede teşhis edildi. İlk teşhisten sonra hastalıktan hiçbir zaman korkmadım. Kendimi hep güçlü olmak zorunda hissettim. Eğitimimi aksatmadım. Önce liseyi ardından da üniversiteyi bitirdim, şu anda iki üniversite daha okuyorum. Artık bu zor süreci tamamen atlatıp iş hayatına atılmak istiyorum" dedi.

Hatıra ayrıca spor yaparak özgüvenini artırdığını, bu sayede yeni arkadaşlar edinerek moralini yüksek tuttuğunu kaydederken, antrenör Cansu Uslu’ya desteğinden ötürü teşekkür etti.