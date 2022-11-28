Yunusemre’de kütüphaneler kitapseverlerin uğrak noktası oluyor

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Millet Kıraathanesi, Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi ve Kitap Kahvem, hafta içi akşam saatleri ile hafta sonları da vatandaşlara hizmet ediyor.

Yunusemre Belediyesi Millet Kıraathanesi, Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi ve Kitap Kahvem, hafta içi akşam saatleri ile hafta sonları da vatandaşların hizmetten faydalanmasını sağlıyor. Kaynak Mahallesi 4000 sokak No: 1/D adresinde bulunan Millet Kıraathanesi ile Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde yer alan Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi ve Kitap Kahvem, hafta içi 08.30 - 23.00 ile hafta sonları 08.30 - 17.30 saatleri arasında kitapseverlere hizmet veriyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kitapseverleri kütüphaneye davet ederek, “Kütüphanelerimiz hafta içi 08.30 - 23.00 ile hafta sonları 08.30 - 17.30 saatleri arasında değerli vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kütüphanelerimize bekleriz” dedi.