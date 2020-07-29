Yunusemre’de kurban kesim yerleri belli oldu
YUNUSEMRE İLÇESİNDE KURBAN İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR KURBANLARINI LALELİ PAZARYERİ, İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ BAHÇESİ, KARAKÖY PAZARYERİ VE HOROZKÖY YENİ PAZARYERİ’NDE KESECEK.
Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını tamamladı. İlçede kurban kesim noktaları belirlenirken; bu noktalarda kurban kesecek vatandaşların askı, su ve poşet gibi ihtiyaçlarını Yunusemre Belediyesi karşılayacak.
Yunusemre Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla çalışmalarını tamamladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi dolayısıyla açıklanan tüm önlemler alınırken; ilçede kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanlarını Laleli Pazaryeri, İtfaiye Dairesi Başkanlığının Bahçesi, Karaköy Pazaryeri ve Horozköy Yeni Pazaryeri’nde kesecek. Vatandaşların kesim noktalarında askı, su ve poşet gibi ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından karşılanacak. Kesim noktalarının dışındaki sokaklarda, meydanlarda, caddelerde, parklarda ve kamuya ait olan yerlerde kurban kesimi yapan kişilere kaymakamlık bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından cezai işlem uygulanacak.
Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için 29 Temmuz Çarşamba Muradiye’de Tuhafiye Pazarı, Arife günü Horozköy Pazar Yeri’nde pazar kurulacak.
Bayram öncesi ibadethanelerde de Temizlik ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte ve temizleme çalışmaları yapıldı.
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