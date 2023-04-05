Yunusemre’de komisyon üyeleri belirlendi

Yunusemre Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. 40 maddenin yer aldığı mecliste 2022 faaliyet raporu görüşüldü. Raporun oylanması sırasında Başkan Çerçi, koltuğunu Meclis Başkanvekili Mehmet Palabıyık’a bırakırken; faaliyet raporu oy çokluğu ile meclisten geçti. Mecliste ayrıca komisyon üyeleri de belirlendi.

Yunusemre Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı. 40 maddenin gündeme geldiği toplantıda faaliyet raporu da görüşüldü. Raporun oylanması sırasında Başkan Çerçi, koltuğunu Meclis Başkanvekili seçilen Mehmet Palabıyık’a bıraktı. Rapor oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıda gündemi değerlendiren Başkan Çerçi, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Komisyon üyeleri belirlendi

Toplantıda Plan ve Bütçe, İmar, Gençlik Spor ve Eğitim, Çevre ve Sağlık, Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Kadın Çocuk, Kırsal Kalkınma ve Mahallelere Hizmet, Kültür ve Sosyal İşler, İdari ve Hukuk İşleri, Kentsel Dönüşüm, Afet (Sel, Yangın, Deprem, Heyelan, Salgın Hastalık, Olağanüstü Hal vb.) Sanayi Bilişim ve Teknoloji Komisyonu’nda bir yıl süreyle görev yapacak meclis üyeleri de belirlendi. Yapılan oylamada 1 yıl süreyle encümen üyeliklerine Dilşat Ulaş, Hasan İlkcan Durmaz ve Cemal Kutlar seçildi. Toplantı sonunda mayıs ayı meclis toplantısının 2 Mayıs Salı Günü saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı.