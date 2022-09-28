Yunusemre’de kış voleybol kursu kayıtları başladı

Yunusemre Belediyespor, voleybolda sporcu altyapısını oluşturmak amacıyla kış voleybol kursu açtı.

Yaz Spor Okulu voleybol kursunu yoğun ilgiyle tamamlayan mavi-beyazlılar, kış aylarında da kız çocuklarına yönelik voleybol eğitimi verecek. Kursa ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater, geleceğin voleybolcularını yetiştirmek istediklerini söyledi. Voleybol kurslarını yılın 12 ayına yaydıklarını kaydeden Onater, 7-14 yaş arası tüm kızları kulübe davet ederek, "Kış voleybol kursu antrenmanlarımızı önümüzdeki hafta başlatmayı planlıyoruz. Kursumuz haftanın iki günü cumartesi ve pazar olmak üzere saat 09.00’dan 11.00’e kadar iki seansta 75. Yıl Gençlik Merkezi ve Olimpik Spor Kompleksi Spor Salonu’nda yapılacak. Kış voleybol okulu ile oyuncu altyapımızı genişletip geleceğin voleybolcularını Türk sporuna kazandırmayı amaçlıyoruz. Kursumuza katılmak isteyenler, Yunusemre Belediyesi’ne gelerek kayıt yaptırabilir" dedi.