banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı

Yunusemre’de ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ibadethanelerin temizliğine hız verdi. Yapılan çalışmalar vatandaşlardan takdir topluyor.

MANİSA 04.07.2022, 17:06
Yunusemre’de ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ibadethanelerin temizliğine hız verdi. Yapılan çalışmalar vatandaşlardan takdir topluyor.

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların ibadetlerini daha temiz ortamda yapması amacıyla hijyen çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye ekipleri, ibadethanelerde halı yıkama, toz alma, pencere temizliği ve benzeri çalışmaları titizlikle yürütüyor. Çalışma memnuniyet ile karşılanırken; İmam-ı Azam Camii Müezzini Mustafa Kayatepe, “Kurban Bayramı öncesinde daha temiz bir ortamda ibadet yapmamızı sağladıkları için cami cemaatimiz adına Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” dedi.

Yorumlar (0)
28°
açık