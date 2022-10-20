Yunusemre’de hanım lokalleri antrenörleri toplantıda buluştu

Yunusemre Belediyespor’da hanım lokallerinde görev yapan antrenörlerle değerlendirme toplantısı yapıldı.

Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı hanım lokallerinde görev yapan antrenörler, değerlendirme ve istişare toplantısında bir araya geldi. Yunus Emre Kültür Parkı’nda organize edilen yemeğin ardından İrfan Meclisi’nde yapılan toplantıya Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Spor Salonları Sorumlusu Özlem Narinç, hanım lokalleri bünyesinde görev alan antrenörler katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, lokallerle binlerce insanın hayatına dokunduklarını söyledi. Antrenörlerin çok değerli bir iş yaptığının altını çizen Alkan, "Antrenörlerimiz, özveriyle çalışarak binlerce kadınımızı sporla buluştururken aynı zamanda bazı lokallerimizde cimnastik kursu vererek mahallelerdeki çocuklarımızı da erken yaşta sporla tanıştırıyor. Mutlu kadın, mutlu aile, mutlu toplum demektir. Bu düşünce ve hedefimiz doğrultusunda toplumun temelini oluşturan kadınlarımızı modern tesislerimiz ile buluşturmaktan son derece memnunuz. Bu tesisleri ve imkanları bizlere sağlayan, maddi manevi desteğini her daim hissettiğimiz Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ediyoruz. Ayrıca Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz’a da desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.