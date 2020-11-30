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Yunusemre’de Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisini hizmete açılacak

Yunusemre Belediyesi, Millet Çarşısı içerisinde Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi’ni hayata geçirecek.

MANİSA 30.11.2020, 16:31
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Yunusemre’de Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisini hizmete açılacak
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Yunusemre Belediyesi, Millet Çarşısı içerisinde Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi’ni hayata geçirecek.

Yunusemre Belediyesi, Yunus Emre Millet Çarşısı 1. katında Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi’ni hizmete açacak. Yapımı devam eden merkezin çalışmalarını inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye Belediye Başkan Yardımcısı Elif Binici, Meclis Üyesi İsmet Akçay ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak eşlik etti. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi’nin yılbaşına kadar biteceğini vurgulayarak “Burada gördüğünüz gibi güzel bir akademik merkez için çalışıyoruz. İnşallah yılbaşına kadar bitirmeye gayret ediyoruz. Ahmet Şen abimizin binlerce kitabının olduğu; akademisyenlere, öğrencilerimize hizmet vereceğimiz merkezi hizmete açacağız. Bir kütüphane ve gençlik akademisi olarak Manisamızda ilk olacak bir merkez. Gençlerimiz burada ders de çalışabilecek. Arapça, İngilizce, Osmanlıca pek çok kursların verileceği, akademik çalışmaların yapılacağı bir ortam. Hayırlı olsun” dedi.
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