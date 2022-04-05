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Yunusemre’de fırınlara Ramazan denetimi sürüyor
Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınları denetleyerek gramaj, fiyat tarifesi, ruhsat ve hijyen durumunu kontrol etti. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.
MANİSA 05.04.2022, 16:17
Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınları denetleyerek gramaj, fiyat tarifesi, ruhsat ve hijyen durumunu kontrol etti. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.
Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin olarak yaptığı fırın denetimlerini Ramazan ayında yoğunlaştırdı. Ekipler fırınlarda gramaj, fiyat tarifesi, ruhsat ve hijyen denetlemesi yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanırken, kurallara uyan işletmelere de teşekkür edildi. Denetimlerin Ramazan ayı süresince devam edeceğine vurgu yapıldı.