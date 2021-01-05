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Yunusemre’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında ilçe genelinde çöp konteynerlerini ve sokakları dezenfekte ediyor.
MANİSA 05.01.2021, 12:43
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Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında ilçe genelinde çöp konteynerlerini ve sokakları dezenfekte ediyor.Yunusemre Belediyesi, korona virüs ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çöp konteynerlerini ve sokakları dezenfekte ediyor. Müdürlük ekipleri, bünyesinde bulunan iki buharlı yıkama aracı ile yeraltı ve yerüstü konteynerleri temizliyor. Ayrıca ilçenin farklı noktalarında sokak ve kaldırımları da belirli aralıklarla dezenfekte ediyor. Amaçlarının temiz bir çevre oluşturmak olduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ekiplerimiz, iki buharlı yıkama aracıyla ilçemizdeki çöp konteynerlerini basınçlı su ile dezenfekte ediyor. Ekiplerin yeraltı ve yerüstü konteynerlerinin temizlemesi ile kötü koku, görüntü ve haşerenin önüne geçiliyor. Ayrıca korona virüs önlemleri çerçevesinde Cadde ve sokaklarımızı belirli aralıklarla dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli.”
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