Yunusemre’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Yunusemre Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vatandaşların coşkusuna ortak oldu. Bisikletli sporcular, ellerinde Türk Bayraklarıyla bando eşliğinde müzik ve şarkılarla ilçeyi gezerek vatandaşların bayramını kutladı.

Yunusemre’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı doyasıya kutlandı. Belediye ekipleri Manisa Valiliği önünde gerçekleştirilen kutlamalarda vatandaşlara Türk Bayrağı ve karanfil dağıtıldı. Özel olarak hazırlanan araç ile Malta Bando Ekibi ve Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği sporcuları ilçeyi gezerek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu vatandaşlara yaşattı. Manisalıların bayramını kutlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Manisa Valiliği önünde gerçekleştirilen kutlamalara eşlik ettik. Ekiplerimiz Yunusemre ilçesinde vatandaşlarımızın coşkusuna ortak olmak için özel olarak hazırlanan araç ile Malta Bando Ekibi ve Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği sporcuları ilçeyi gezerek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşattı. Ecdadımızın canları pahasına bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi, aynı hassasiyet ve fedakârlıkla koruyarak gelecek nesillere aktaracağız. Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor; Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.