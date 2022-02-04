Yunusemre’de çocuk şenliği dolu dolu geçti

Yunusemre Belediyesi’nin çocukların yarıyıl tatilini en güzel şekilde geçirebilmesi için düzenlediği çocuk şenliği sona erdi. Yunus Emre Millet Çarşısı’nda düzenlenen etkinliğe ilgi yoğun olurken; çocuklar etkinliği çok beğendi.

Yunusemre Belediyesi, 2021-2022 eğitim - öğretim yılının ara tatilinde çocuk şenliği düzenledi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar tatilin tadını çıkardı. TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kurslara katılan çocuklar tarafından hazırlanan Kaligrafi, Jimnastik, Çocuk Konseri, Satranç Turnuvası, Halk Oyunları gösterisi beğeni topladı. Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu da Şahikalar Deresi isimli oyun ile küçük izleyicisiyle buluştu. Şenlikte şişme oyun parkuru kurularak çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır dağıldı. Etkinliğin ikinci gününde satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de etkinliğin son gününde çocukları yalnız bırakmadı. Çocuklara katılım sertifikalarını veren Başkan Çerçi, “Evlatlarımızın eğlenceli ve güzel tatil geçirmesini sağlamak amacıyla yaptığımız etkinliklerimize katılım çok güzeldi. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız sürecek” dedi.