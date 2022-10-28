Yunusemre’de budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak olacak

Yunusemre Belediyesi ekipleri, budanan ağaçlardan çıkan odunları yakacak ihtiyacı bulunan vatandaşlara ulaştırıyor.

Mevsimsel budama çalışmalarını başlatan Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, budanan ağaçlardan çıkan odunları yakacak ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırıyor. Ekiplerce başlatılan budama çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizde mevsimsel budama çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmadan elde edilen odunlar da yakacak desteği talebinde bulanan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kışı sıcak bir yuvada geçirmesine yardımcı olacak. Başlattığımız budama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor”