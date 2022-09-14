Yunusemre’de bin çocuk yüzme öğrendi

Yunusemre Belediyespor’un 2022 Yaz Spor Okulu Yüzme Kursu yoğun ilgiyle tamamlanırken, kurslarda bin öğrenci yüzmeyi öğrendi.

Yunusemre Belediyespor Yaz Spor Okulu Yüzme Kursu tamamlandı. Mavi Beyazlı kulüpte bu yıl yüzmeye olan ilgi tavan yaparken, üç aylık yaz döneminde bin çocuğa yüzme eğitimi verildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Muradiye ve Olimpik Yüzme Havuzu olmak üzere iki havuzda geniş bir organizasyonla çocukları yüzmeyle buluşturduklarını söyledi. Başkan Alkan, "Çocuklarımız doya doya yüzerek serin bir yaz tatili geçirdi. Evlatlarımızın havuzla buluşmasında bizlere desteğini esirgemeyen başta Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’e ve kursun en iyi şekilde yapılmasında emeği geçen antrenörlerimize, velilerimize, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.