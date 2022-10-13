Yunusemre’de antrenörlerle istişare toplantısı yapıldı

Yunusemre Belediyespor’da yeni sezon öncesi amatör ferdi branş antrenörleri ile istişare toplantısı yapıldı.

Yunusemre Belediyespor yönetimi, kulübün ferdi amatör branşlarında görev alan antrenörleriyle bir araya geldi. Yunus Emre Kültür Parkı’nda yapılan toplantıda yeni sezona ilişkin istişarelerde bulunuldu. Toplantıya Kulüp Başkanı Arif Alkan, yöneticiler Gürhan Taşdemir, Taner Çiçek, Cihan Karayılan, Genel Kaptan Aladdin Erdoğan, Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater, Kulüp Müdürü Etem Salih Aytaş ve ferdi amatör branş antrenörleri katıldı. Toplantıda konuşan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Ana hedeflerinin topluma faydalı iyi bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Alkan, "16 branşta binlerce sporcuya hizmet veren, günden güne büyüyen bir kulübüz. Ana hedefimiz vatanını milletini seven, ahlak, sevgi, saygı, disiplin ve hoşgörü kavramlarıyla yoğrulmuş nesiller yetiştirmek. Bu nedenle kulübümüzde görev alan antrenörlerimizin hepsi bizim için değerli. Eğitmenlik büyük bir sanat ve çok zor bir şey. Gelecek nesillerin iyi yetiştirilmesi adına gösterilen özveri ve fedakarlıktan ötürü antrenörlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bizlere her daim destek olan maddi manevi desteklerini esirgemeyen sporun ve sporcunun dostu Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye ayrıca teşekkür ediyorum" diye sözlerini tamamladı.