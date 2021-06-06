Yunusemre’de altyapı futbol festivali düzenlenecek

Yunusemre Belediyespor futbolda geleceğin yıldızlarını belirlemek amacıyla 2012-2015 doğumlu sporcular arasında altyapı festivali yapacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Yunusemre Belediyespor, geleceğin futbol yıldızlarını belirlemek, altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Kulüp 2012-2013-2014 ve 2015 doğumlu sporcular arasında futbol festivali düzenleyecek. Festivale sporcuları davet eden Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan altyapı gruplarında başarılı sporcular yetiştirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi. Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Altyapıyı önemsiyoruz. Burada geleceğin sporcularını yetiştirmek istiyoruz. Kulübümüzün yapacağı altyapı festivaline futbola gönül veren gençlerimizi bekliyoruz” diye konuştu. Yunusemre Belediyespor Altyapı Koordinatörü Ethem Salih Aytaş ise futbol festivaline ilişkin şunları söyledi: “Altyapımızda yetiştireceğimiz 2012- 2015 doğumlu sporcularımıza yönelik bir takvim belirledik. Etkinliği Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri’nde sabah saat 10.00-11.00 arasında 2014-2015 doğumlular, 11.00-12.00 arasında da 2012-2013 doğumlular için yapacağız. Festivale katılmak isteyen veliler, konu ile ilgili 0555 594 68 19 no’lu telefonu arayarak bilgi sahibi olabilirler. Festivalde seçilen sporcular kulübümüzün altyapı takımlarına dahil edilecek. Festivale tüm sporcularımızı bekliyoruz.” dedi.