Yunusemre’de 5 mahallenin yolları yenileniyor

Yunusemre Belediyesi ekipleri parke taşı döşeme çalışmaları çerçevesinde 5 mahallede bozulan yollarda kilitli parke taşı döşeme çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptığı kilitli parke taşı döşeme çalışmaları ile vatandaşların konforlu bir ulaşıma sahip olması için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler, 5 mahallede gerçekleştirdiği kilitli parke taşı döşeme çalışması ile ilçede yaşayan vatandaşların takdirini topluyor. Mutlu Mahallesi 3713, Yeni Mahalle 4719, 4744, Barbaros Mahallesi 4451, Muradiye Mahallesi Küçükçayiçi, Atatürk Mahallesi 5738 Sokakta yapılan düzenlemeyle bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşımı kolaylaştı. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. 5 mahallede yaşayan vatandaşlarımızın her gün kullandığı sokaklarda bozulmalar mevcuttu. Ekiplerimiz hızla bir çalışma programı belirleyerek aynı anda 5 mahallede parke taşı döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimize teşekkür ediyorum. Mutlu, huzurlu ve konforlu bir Yunusemre için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.