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Yunusemre ve Aliağa Belediyesi Aigai’de tarihe ışık tutacak

YUNUSEMRE BELEDİYESİ VE ALİAĞA BELEDİYESİ AİGAİ ANTİK KENTİ’NDE YÜRÜTÜLEN KAZI ÇALIŞMASINA BİRLİKTE DESTEK VERECEK. BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNAN YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET ÇERÇİ, ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR, AİGAİ’DE TARİHİN GÜN YÜZÜNE ÇIKMASI İÇİN DESTEKLEYECEKLERİNİ BELİRTTİ.

MANİSA 28.08.2020, 14:05
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Yunusemre ve Aliağa Belediyesi Aigai’de tarihe ışık tutacak

Yunusemre Belediyesi ve Aliağa Belediyesi Aigai Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmasına birlikte destek verecek. Bölgede incelemelerde bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aigai’de tarihin gün yüzüne çıkması için destekleyeceklerini belirtti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile birlikte Aigai’de yürütülen kazı çalışmalarını inceledi. Başkan Çerçi ve Başkan Acar’a ziyarette Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek, Aigai Kazı Başkanı Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin ve beraberindeki heyet, daire müdürleri, başkan danışmanları ve teknik ekip eşlik etti. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar çalışmalar hakkında Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin’den bilgi aldı.

‘Aigai çok önemli bir değer’

Kazı çalışmalarına birkaç yıldır destek verdiklerini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi bu konuda işbirliği ile tarihi gün yüzüne çıkaracaklarını söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki süreçte Yunusemre ve Aliağa Belediyesi olarak kazı çalışmalarını devam ettirmek, bölgemizi Türkiye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Burada kazıların devam etmesine destek sağlarken; misafirlerimizi de ağırlayacağız. Güzel bir çalışma yaptık. Aliağa ve Yunusemre olarak bölgeyi tarih turizmine kazandırmak istiyoruz. Aigai çok önemli bir değer. İş birliği içerisinde burayı daha da geliştirebiliriz” dedi.

‘El birliği ile Aigai’yi turizme kazandıracağız’

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise, “Aigai, Yunusemre ve Aliağa’nın arasında kalıyor. Aigai’de Yunusemre Belediyemiz ile beraber neler yapabilirizi masaya yatırdık. El birliği ile Aigai’yi tarihimize ve kültürümüze kazandırmak arzusundayız. İnşallah hem Aliağamıza hem Yunusemremize hayırlara vesile olur.” diye konuştu.

Sezgin’den başkanlara teşekkür

Aigai Kazı Başkanı Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin ise belediye başkanlarına teşekkür ederek şunları söyledi: “Şuanda iki farklı ilin iki ilçe belediyesi kazı çalışmalarımıza sponsor oldu. İki başkanımıza da çok teşekkür ederim. Biz bu çalışmalarımızı Kültür Bakanlığımızın izni ile üniversitenin desteği ile yapıyoruz. Bu işler tek elden gidecek işler değil. Onun için her türlü destek bizler için çok kıymetli. Doğasına ve tarihine sahip çıkan iki belediye buluştu. Bu yüzden giderek artan bir ziyaretçi potansiyeli var. Karşılamamız gereken ziyaretçi ihtiyaçları var.”

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