Yunusemre üreticisine desteğini sürdürüyor

Yunusemre Belediyesi, fidan dağıtımından arıcılığa, aşılamadan meyveciliğe kadar yaptığı çalışmalarla üreticisini destekliyor.

Kurulduğu günden bu yana kırsal kalkınma projeleriyle üreticisinin yanında olan Yunusemre Belediyesi, fidan dağıtımı, arıcılık, aşılama, meyveciliğin geliştirilmesi, organik bağcılığı destekleme, üreticileri bilgilendirme, tarımsal sulama konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal anlamda da çiftçileri desteklediklerini belirterek, “Bugüne kadar üreticilerimize binlerce fidan dağıttık. Yüz binlerce göz aşılama gerçekleştirdik. Kurduğumuz meyve bahçesinde yetişen meyvelerin nasıl yetiştiğini vatandaşlarımızın görmesini sağladık. Tarımsal sulama anlamında da üreticilerimize destek verdik. Çiftçilerimize İl Tarım Müdürlüğümüzden uzman kişiler ile beraber seminerler düzenleyerek onların bilinçlenmesini sağlıyoruz” dedi.