Yunusemre Uçurtma Şenliği düzenlendi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin “Yüzüncü Yıla Yüz Proje” vaatleri arasında yer alan Yunusemre Uçurtma Şenliği, Ortaköy Mesire Alanında düzenlendi. Etkinliğe katılan 7-14 yaş arası çocuklar doyasıya eğlendi.

Yunusemre Belediyesi 7-14 yaş aralığındaki çocukları uçurtma şenliğinde doyasıya eğlendirdi. Ortaköy Mesire Alanında düzenlenen etkinliğe yetim, parçalanmış aile ve mültecilerin çocukları katıldı. Düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlenceli programlarla keyifli vakit geçirdi. Etkinliğin sonunda Yunusemre Belediyesi tarafından çocuklara uçurtma ve çanta hediye edildi.

Düzenlenen programa dair açıklamalarda bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, şu ifadelere yer verdi: “İHH Manisa İnsani Yardım Derneğimiz ile el ele verdik, çocuklarımız bu şenlikte doyasıya eğlensin istedik. Bugün gerçekleştirdiğimiz program ile Ortaköy Mesire Alanımızda çocuklarımız uçurtma uçurdu, oyunlar oynadı, mutlu oldu. Bu çocuklarımızın yanında olmak bizim için bir gurur kaynağı. Şenliğimize katılarak doyasıya vakit geçiren her bir çocuğumuzun gözlerinden öpüyorum” dedi.