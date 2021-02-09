Yunusemre ‘Rekreasyon ve Kamp Alanı’ projesi başlıyor

Yunusemre Belediyesi tamamladığı projeler ile cazibe merkezi haline getirdiği Yuntdağı bölgesinde Rekreasyon ve Kamp Alanı Peyzaj Düzenleme Projesi yapacak. Proje kapsamında lavanta bahçesi, yürüyüş-koşu ve bisiklet parkurları ve pek çok alan doğaseverlerin hizmetine kazandırılacak.

İlçenin çehresini değiştirmek amacıyla birçok proje yapan Yunusemre Belediyesi, Ortaköy’de Rekreasyon ve Kamp Alanı Peyzaj Düzenleme Projesini ilçeye kazandırma hazırlanıyor. Projenin yapılacağı alanda incelemede bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Çerçi’ye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı ve teknik ekip eşlik etti.

Kısa bir süre içerisinde çalışmalara başlayacaklarını vurgulayan Başkan Çerçi, “Yuntdağı bölgemiz doğaseverlerin rağbet gösterdiği bir bölge. Özellikle Ortaköy’e çevre il ve ilçelerden birçok vatandaş geliyor. Belediye olarak buraya yeni bir proje daha kazandırıyoruz. Rekreasyon ve Kamp Alanı Peyzaj Düzenleme Projesi’ni hayata geçireceğiz. Şuanda proje aşamasındayız. Projenin tamamlanması ile çalışmalarımız başlayacak” dedi.

Proje içerisinde lavanta bahçesi, otopark alanı, yürüyüş - koşu ve bisiklet parkurları, Yunusemre Yuntdağı Karavan ve Çadır Kamp Alanı, çadır alanı, piknik alanı (piknik masaları, bank, WC), macera parkuru ve Survivor parkuru (Mobil Zipling, Paintball, yüksek ip parkuru, tırmanma ve yürüme fonksiyonları) yer alıyor.