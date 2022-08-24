Yunusemre okçulukta ilk kez resmi müsabakaya katılacak

Manisa’da çok sayıda branşa hizmet veren Yunusemre Belediyespor, okçulukta ilk kez resmi müsabakaya katılıyor.

Yunusemre Belediyespor, okçulukta ilk kez resmi müsabaka deneyimi yaşayacak. Mavi Beyazlı ekibin sporcularından Efsa Deniz Taş, Zeynep Ecem Çavuş ve Deniz Sekreter, 25-28 Ağustos tarihlerinde Samsun’da yapılacak 11-12 Yaş Klasik Yay Kızlar Zafer Haftası Açık Hava Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Manisa’yı temsil edecek.

Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater, şampiyonada ter dökecek ekibe başarılar diledi. Manisa’da spor altyapısına verdikleri önemin sabır ve emekle meyvelerini almaya başladıklarını belirten Onater, "Çocuklarımız temel eğitimlerini tamamlayıp ilk kez resmi müsabakalarda yarışacak seviyeye geldi. Elde edecekleri deneyimle Samsun’da şehrimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Çocuk ve gençlere sporu sevdirmeyi amaçlayan kulübümüz, birçok dalda olduğu gibi okçulukta da ülkemize yeni yetenekler kazandıracak. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.