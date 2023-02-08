Yunusemre Meclisinin gündemi "deprem"

Yunusemre Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, ülke olarak kenetlenip yaraları sarmak için çalıştıklarını söyledi.

Yunusemre Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yunus Emre Millet Çarşısı’nda yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantının gündeminde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan deprem vardı.

Hüznün hakim olduğu toplantıda konuşan Belediye Başkanı Çerçi, ülke olarak kenetlenip yaraları sarmak için çalıştıklarını söyledi. Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Başkan Çerçi, “2 gün önce büyük bir felaket yaşadık. Üzüntümüz çok büyük. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde 13 buçuk milyon insanımızı etkileyen sarsıntıyla uyandık. Aynı günün öğlen vakti de hemen hemen aynı şiddette bir deprem daha oldu. Milletçe yüreğimiz dağlandı, üzgünüz. Bizlere düşen görevler var. Devletimizin yetkili organları, bakanlarımız, milletvekillerimiz, sağlık ekipleri çalışıyor. Bizler de ekiplerimizi gönderdik. Araçlarımız, kamyonlarımız, iş makinelerimiz, ambulansımız orda. Tabi çetin kış şartları var. Süreci yakından takip ediyoruz. Depremin olduğu günün sabahında kendi koordinasyon merkezimizi kurduk. Deprem bölgesine verebileceğimiz katkı nedir hızlıca belirledik. AFAD’ın yönlendirmesiyle toplam 16 araç, 26 personelimizi yolladık. Başlattığımız yardım kampanyasıyla toplanan bağışları tasnifleyip paketleyerek tırlara yüklüyoruz. Dün 3 kamyon, 2 tır yardım malzemesi yola çıktı. 3 tır yardım malzemesini bugün gönderdik. Yaklaşık 5 tır da yüklenmeyi bekliyor. Ambulansımız İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Hatay’a görevlendirildi. Onlar da bölgeye varmak üzere. İnşallah en kısa sürede oradaki kardeşlerimize ulaştırılacak. Çok zor günlerden geçiyoruz. Çetin hava şartları var. Çok geniş bir alan, Allah yardım etsin hepsine. Çok üzücü, zor bir durum hakikaten. Belki de yüzyılda bir yaşanacak bir felaket, imtihan ile karşı karşıyayız. İnşallah birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu günleri aşacağız. Bize düşen elimizden gelen gayreti göstermek. Allah yardımcımız olsun” diye konuştu. Grup başkanvekilleri de söz alarak yaşanan felaketten duyduğu üzüntüyü dile getirdi. 24 maddenin görüşüldüğü toplantı sonrası mart ayı meclis toplantısının 7 Mart Salı günü saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı.